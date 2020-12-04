شهادة مؤثرة لوالدة شهيد الواجب بدر الدين علوي

قالت يمينة علوي، والدة شهيد الواجب الطبيب بدر الدين علوي، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، إنّها عملت ”خياطة” من أجل تأمين المصاريف الدراسية لبدر وأخوته الذين تميزوا في الدراسة.

وأشارت في تصريح لموزاييك، إلى أنّها تكفّلت بتدريس وتربية أبنائها إثر رحيل زوجها في حادثة مماثلة لما وقع مع بدر الدين، عندما كان يبلغ من العمر سنة واحدة، إذ توفي بدوره في حادث عمل بمقطع حجارة.

وأكدت والدة الشهيد، أنها فخورة بما قدمته لوطنها بعد نجاحها في تربية بدر الدين وفي حصول أشقائه على تحصيل علمي متميز. وأوضحت أنها علمت بخبر وفاة إبنها من قبل جيرانها الذين تلقوا النبأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي.