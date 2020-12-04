جثمان الجراح شهيد المؤسسة الصحية يوارى الثرى بمسقط رأسه مدينة القصرين

افي جنازة مهيبة ، ووري عشية اليوم الجمعة جثمان شهيد المؤسسة الصحية بدر الدين علوي الطبيب المقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي توفي مساء أمس بسبب مصعد معطّب ، وذلك في مسقط رأسه بمقبرة أولاد عزيزة بمدينة القصرين .

وقد حضر الجنازة عائلة الفقيد وزملائه من اطارات طبية و شبه طبية توافدوا على متن حافلات من جندوبة والقصرين لحضور مراسم دفن الجراح الذي شهد الجميع بدماثة أخلاقه و تفانيه في العمل و حبه لمهنته واستجابته اللاّمشروطة لنداء الواجب.

و على اثر هذه الفاجعة تحول مساء اليوم رئيس الحكومة هشام مشيشي الي ولاية القصرين لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد .

وشهيد الواجب بدر الدين علوي هو طبيب جراح ولد في القصرين سنة 1993 وترعرع و تعلم فيها و تخرج من كلية الطب بالمنستير وعمل كطبيب مقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة لما يناهز السنة .

وللفقيد أخ توأم، مهندس، وأختان طبيبة أسنان بالسعودية ومهندسة بالجزائر.