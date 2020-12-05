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هكذا ستكون حالة الطقس اليوم

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هكذا ستكون حالة الطقس اليوم

2020/12/05 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم السبت 5 ديسمبر 2020، وتتراوح القصوى بين 13 و16 درجة بالمناطق الغربية وبين 18 و23 درجة ببقية الجهات.

والسحب تكون عابرة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بالشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتا رعديّة بعد الظهر ثم تشمل بقية المناطق أثناء الليل.

ورجّح المعهد الوطني للرصد الجوي تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربيّة أثناء الليل.

والريح تكون من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقويّة نسبيا ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والمناطق الغربية آخر النهار.

والبحر يكون شديد الاضطراب فهائجا بالشمال وبخليج الحمامات ومضطربا فشديد الاضطراب ببقية السواحل

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