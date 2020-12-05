عاجل: الستاغ ينهي الجدل بخصوص المعاليم والأداءات ويوضّح

أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلاغا، ردت من خلاله على تساؤلات العديد من الحرفاء بخصوص الآداءات والمعاليم الموظفة على فواتير الكهرباء و الغاز.

وأوضحت الشركة أن هذه الآداءات سارية المفعول منذ إقرارها من قبل سلطة الإشراف، وقد تم اعتماد جملة من الأطر القانونية عند توظيف هاته الآداءات والمعاليم مع طرق احتسابها.

وتتمثل هذه الأطر في:

مساهمة لفائدة الجماعات المحلّيّة :

تُقدّر بـ 5 ملّيمات عن كلّ كيلوواط ساعة وتُستخلص لفائدة الجماعات المحلّيّة بعنوان مساهمتها في أشغال تعميم التّيّار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة طبقًا للأمر عدد 1958 المؤرّخ في 20/09/2012 الذي نَقّح الأمر عدد 1428 بتاريخ 13 جويلية 1998 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية والمقدرة ب 2 مليم عن كلّ كيلوواط ساعة.

مساهمة راجعة لمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة :

ضبطها الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 1992، وهي موظّفة على كلّ كيلوواط ساعـة مستهلك (مـن 1 إلى 25 : معفى – من 1 إلى 150 : 10 ملّيمات – مـن 151 فما فوق : 4 ملّيمات، مـع حـدّ أقصى بـ 3,5 دينار في الشّـهر)

معلوم لفائدة صندوق الاِنتقال الطّاقي:

*كهرباء : يُوظّف على كمية الكهرباء المستهلكة (1 ملّيم على كلّ كيلوواط ساعة) طبقًا للفصل 68 لقانون الماليّة لسنة 2019.

لا يُطبّق هذا الفصل بالنّسبة لحرفاء الجهد المنخفض في الشّريحة الاِقتصاديّة الّذين لا يتجاوز اِستهلاكهم الشّهري 100 كيلوواط ساعة.

*غاز : يُوظّف على كمية الغاز المُستهلكة (0,25 ملّيم على كلّ وحدة حرارية) أي ما يعادل (2,40 ملّيم على كلّ متر مكعّب) طبقًا للفصل 68 لقانون الماليّة لسنة 2019.

لا يُطبّق هذا الفصل بالنّسبة لحرفاء الضّغط المنخفض الّذين لا يتجاوز اِستهلاكهم الشّهري 300 وحدة حرارية أي ما يعادل 30 متر مكعّب.