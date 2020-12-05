بعد أن أكدت تعرّضها للتسميم: مدير مستسفى سهلول يكشف كافة التفاصيل عن حالة نوال محمودي

قال مدير المستشفى الجامعي سهلول بسوسة شوقي حمودة، مساء الجمعة، أنّ المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية في ميناء سوسة والمعروفة بـ”المبلغة عن شحنة القمح المسرطن” نوال المحمودي لم تُحوّل إلى قسم الإنعاش الطبي.

وأوضح شوقي حمودة أنّ المحمودي لم تتعرّض إلى التسمّم وإنما تعكرت حالتها الصحية فتم نقلها إلى قسم الاستعجالي بمستشفى سهلول.

وأشار إلى أنّ نوال المحمودي كانت قد شعرت منتصف نهار اليوم بتوعك صحي مفاجئ، غادرت على إثره مقر عملها وعادت إلى منزلها، قبل أن تصاب بإنهيار أدى إلى تعرّضها لحالة إغماء نُقلت على إثره للمستشفى.

وكانت نوال المحمودي قد حذرت في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من محاولة تصفيتها جسديا على إثر كشفها لعدة ملفات فساد.