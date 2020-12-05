عاجل: نوال المحمودي تكشف محاولة تسميمها

عاجل: الستاغ ينهي الجدل بخصوص المعاليم والأداءات ويوضّح

هكذا ستكون حالة الطقس اليوم

56 حالة وفاة، و1403 اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 الى غاية 2 ديسمبر الجاري

عاجل: سلسلة من التقلبات الجويّة بهذه المناطق

2020/12/05 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نستقبل عشية هذا اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، سلسلة ثانية من التقلبات الجوية الشتوية، مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة حاضرة بالشمال والمناطق الغربية، وتشمل بقية الجهات ليلا، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

والأمطار عموما بكميات ضعيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أن تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال،

خلال الليلة القادمة وفرضية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية واردة.

أما شدة الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س.. والبحر شديد الاضطراب عموما.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات كما تصل إلى 24 بالجنوب الشرقي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn