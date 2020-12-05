عاجل: سلسلة من التقلبات الجويّة بهذه المناطق

نستقبل عشية هذا اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، سلسلة ثانية من التقلبات الجوية الشتوية، مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة حاضرة بالشمال والمناطق الغربية، وتشمل بقية الجهات ليلا، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

والأمطار عموما بكميات ضعيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أن تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال،

خلال الليلة القادمة وفرضية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية واردة.

أما شدة الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س.. والبحر شديد الاضطراب عموما.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات كما تصل إلى 24 بالجنوب الشرقي.