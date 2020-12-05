مشادّة كلاميّة وتلاسن بين النواب بسبب مداخلة سعيد الجزيري

احتج عدد من النواب اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 على مداخلة زميلهم سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة وصاحب اذاعة “القران الكريم” بسبب تطرقه في مداخلته للقضايا التي نظرت فيها المحاكم بينه وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المجلس الاعلى للقضاء ان مداخلة زميله سعيد الجزيري تتضمن مشاكل شخصية وتمثل تضاربا للمصالح مشددا على انه لم يكن من حق النائب ان يثير مثل هذه الملفات الخاصة معيبا على رئيسة الجلسة النائبة سميرة الشواشي عدم قطع الكلمة عليه.

وقد تعللت النائبة الاولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي عدم قطع الكلمة عن النائب بعدم تثبتها من ان الجزيري هو مدير اذاعة القران الكريم.

وثارت ثائرة النائب سعيد الجزيري بسبب كلمة “مادد وجهو” التي جاءت في مداخلة زميله نعمان العش طالبا منه سحبها وناعتا ايها ب”موش متربي” وتحول النقاش الى تلاسن اضطرت معه رئيسة الجلسة الى سحب الكلمة من كلاهما معلنة انه سيتم سحب الكلمتين من مداولات الجلسة.