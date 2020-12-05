الرابطة المحترفة الاولى / الجولة الافتتاحية / تعيين حكام المقابلات ليوم غد الاحد

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم عن تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليوم غد الاحد 6 ديسمبر الجاري كما يلي .

ملعب الهادي النيفر / باردو/ س 13

الملعب التونسي / الاولمبي الباجي / الحكم نضال اللطيف

ملعب البصيري بنزرت / س 14

النادي البنزرتي / النجم الساحلي / الحكم ايمن نصري

ملعب حمادي العقربي برادس / س 15

الترجي الرياضي التونسي / المستقبل الرياضي بسليمان / الحكم هيثم قيراط

ملعب احمد خواجة بالمهدية / س 14

المستقبل الرياضي بالرجيش / الاتحاد الرياضي بتطاوين / الحكم صادق السالمي

ملعب المتلوي / س14

النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم يوسف السرايري

الخميس 10 ديسمبر

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي / الاتحاد المنستيري

وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا