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الرابطة المحترفة الاولى / الجولة الافتتاحية / تعيين حكام المقابلات ليوم غد الاحد

2020/12/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم عن تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليوم غد الاحد 6 ديسمبر الجاري كما يلي .

ملعب الهادي النيفر / باردو/ س 13
الملعب التونسي / الاولمبي الباجي / الحكم نضال اللطيف
ملعب البصيري بنزرت / س 14
النادي البنزرتي / النجم الساحلي / الحكم ايمن نصري
ملعب حمادي العقربي برادس / س 15
الترجي الرياضي التونسي / المستقبل الرياضي بسليمان / الحكم هيثم قيراط
ملعب احمد خواجة بالمهدية / س 14
المستقبل الرياضي بالرجيش / الاتحاد الرياضي بتطاوين / الحكم صادق السالمي
ملعب المتلوي / س14
النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم يوسف السرايري

الخميس 10 ديسمبر
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي / الاتحاد المنستيري

وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا

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