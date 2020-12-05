تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولايةمنوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و55 حالة تعافي، دون تسجيل حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 2207 حالة إصابة منها 159 حالة وفاة، و1259 حالة تعافي.

هذا ويبلغ حاليا اجمالي الحالات النشيطة 790 حالة، منها 787 حالة خاضعة حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم السبت، 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و157 إصابة جديدة مقابل تعافي 54 مصابا بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس بصفاقس منذ بداية الجائحة إلى 7439 حالة، منها 202 حالة وفاة و5935 حالة شفاء.

ويبلغ حاليا عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة 15 شخصا، ويقيم 62 شخصا بقسم “كوفيد19” بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، و28 مريضا في المصحات الخاصة.

ولاية المهدية

سجلت الجهة الصحية بالمهدية، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ببومرداس و21 إصابة جديدة بالعدوى توزّعت إلى 8 بالدائرة الصحية بالجم، و6 بأولاد الشامخ، و4 بالمهدية، وإصابتين (02) بالسواسي، وإصابة واحدة (01) بقصور الساف، وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في ولاية المهدية، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، إلى 2065 إصابة منها 1391 حالة شفاء.

ولاية زغوان

سجّلت، ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و52 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 إصابة تم اكتشافها بواسطة التحاليل السريعة ضمن حملة تقصي تقوم بها حاليا الإطارات الطبية المختصة، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الوفيات بالجهة إلى 63 حالة وفاة، والعدد الجملي للإصابات إلى 1353 إصابة، منها 89 إصابة لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة لشخص بفيروس “كورونا” أصيل منطقة بئر الحفي، و3 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 21 حالة تعافي، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 1861 حالة (25 مستوردة والباقي محلية)، هذا وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” من أعوان وإطارات الصحة بالجهة، منذ بدء انتشار الوباء، 155 مصابا، في حين يقدر عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفى الجهوي بـ173 مريضا، 8 منهم لايزالون محل إيواء ومتابعة طبية.

ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، اليوم السبت، 4 حالات وفاة جديدة و30 إصابة مؤكدة بالعدوى، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي، الى 91 حالة وفاة وعدد الاصابات إلى 2873 حالة مقابل ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2481 شخصا.

هذا ويقدّر عدد المقيمين في المستشفيات إلى غاية بـ 45 شخصا منهم 05 أشخاص يقيمون في اقسام الانعاش.

ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، أمس الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و 22 إصابة جديدة من جملة 70 تحليلا مخبريا وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 27 حالة وفاة وعدد الاصابات إلى 1564 إصابة.

.وتوزعت الإصابات الـ22 الجديدة إلى 15 إصابة في توزر المدينة، و3 إصابات في كل من نفطة وتمغزة، واصابة واحدة في دقاش.

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم السبت، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و47 حالة اصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 86 حالة ( 85 منها بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) وعدد الإصابات الى 2300 حالة (2189 منها بعد إعادة فتح الحدود)، مقابل تعافي 1695 حالة، فيما لا تزال إلى حدّ الآن 409 حالات نشيطة.

وتتوزع الحالات الايجابية الجديدة (47) على معتمدية قبلي الشمالية بـ 19 حالة، ومعتمدية قبلي الجنوبية بـ 7 حالات، ومعتمدية دوز الشمالية بـ 5 حالات، اضافة الى حالة واحدة بكل من معتمدية دوز الجنوبية ومعتمدية الفوار، و14 حالة بمعتمدية سوق الاحد

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم السبت، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا المستجد بكلّ من تطاوين الجنوبية والصمار و32 اصابة جديدة لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 73 حالة وفاة(واحدة فقط قبل إعادة فتح الحدود)، الى 987 اصابة (منها 38 اصابة قبل إعادة فتح الحدود)

وتوزعت الاصابات الـ 32 الجديدة المسجلة إلى 20 في تطاوين الشمالية، و6 في تطاوين الجنوبية، وحالتين في كل من غمراسن ورمادة، وحالة وحيدة في كل من البئر الاحمر والصمار.

ويخضع حاليا 189 مصابا للحجر الصحي المنزلي، فيما يتلقى 16 مصابا اخرون العلاج، 8 منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومثلهم في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية المنستير

سجّلت ولاية المنستير، أمس الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد و66 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 149 وفاة، والعدد الجملي للإصابات إلى 5798 إصابة .

وشملت الإصابات الجديدة 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير، وتوزعت إلى 20 إصابة بطبلبة، و10 إصابات ببنبلة، و9 إصابات بالمكنين، و6 اصابات بالمنستير، و6 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بالساحلين، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابتين غير محدد مكانها.

وارتفع العدد الجملي لحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد على مستوى الجهة إلى غاية يوم أمس إلى 4538 حالة شفاء بعد تسجيل 81 حالة تعافي جديدة، ويبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 1111 حالة، في حين استكمل 31 ألفا و203 أشخاص قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري.

هذا وقد بلغ منذ مارس 2020 وإلى غاية 4 ديسمبر الجاري مجموع تحاليل تقصي فيروس كورونا المستجد لعينات رفعت على مستوى الجهة 27 ألفا و989 اختبار.