وزير الصحة يقيل عددا من المسؤولين على خلفية وفاة الطبيب المقيم بمستشفى جندوبة

قرّر وزير الصحة، فوزي مهدي، السبت، اقالة عدد من مسؤولي الوزارة بالادرارات المركزية وبولاية جندوبة وإيقاف المكلف بالصيانة في المستشفى الجهوي بجندوبة عن العمل وذلك على خلفية وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه مساء الخميس من المصعد الكهربائي المعطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

وشملت الاقالة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، مدير عام الهياكل الصحية العمومية ومدير عام مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية والاستشفائية ورئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة وإيقاف نشاطها إلى حين استكمال مهمات التفقد.

كما قرر الوزير إعفاء مديرة المستشفى الجهوي بجندوبة بالنيابة من مهامها وإعفاء المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة من مهامها

فضلا عن إيقاف المكلف بالصيانة في المستشفى عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الإداري والجنائي.

كما تم تكليف فريق يشرف عليه رئيس ديوان وزير الصحة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة.

وتعهّدت وزارة الصحة، حسب البلاغ، بتنفيذ ما تمّ إقراره خلال المجلس الجهوي للصحة بجندوبة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2020 وتكليف فريق مشترك من جميع المتدخلين لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية وتقييمها قصد إصلاح أي خلل ضمانا لسلامة مستعملي لمستشفيات والعاملين بها.

وسيترأس هذا الفريق العميد عبد الجبار الخلولي مدير الصيانة والدراسات التقنية بالمستشفى العسكري بتونس.

كما تلتزم وزارة الصحة بتوخي الشفافية في اختيار مؤشرات التدقيق والاعلان على نتائج عمل الفريق ومتابعة تنفيذ قراراته ومضاعفة الاعتمادات المتوفرة للصيانة في ميزانية 2021 وتوجيهها نحو تهيئة ظروف السلامة