وزارة الصحة : 45 حالة وفاة و 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 3526 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 4 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بتاريخ 4 ديسمبر الحالي تسجيل 1091 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4006 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 76 الفا و 441 من بين 102 الفا و 991 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1433 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفياتفي القطاعين الخاص والعام ، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 112 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.