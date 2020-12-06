عاجل: هذه حصيلة الايقافات في حادثة وفاة طبيب بالمصعد

مشادّة كلاميّة وتلاسن بين النواب بسبب مداخلة سعيد الجزيري

عاجل: سلسلة من التقلبات الجويّة بهذه المناطق

بعد أن أكدت تعرّضها للتسميم: مدير مستسفى سهلول يكشف كافة التفاصيل عن حالة نوال محمودي

ولاية تونس: عدم تسجيل اية حالة وفاة جراء كورونا امس السبت وارتفاع عدد المتعافين الى 3574

2020/12/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

افاد المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر اليوم الاحد في تصريح ل/وات/ انه لم يتم تسجيل وفيات السبت 5 ديسمبر جراء فيروس كورونا المستجد في ولاية تونس ، وفي المقابل ارتفع عدد المتعافين الى 3574 حالة ، وذلك منذ فتح الحدود التونسية يوم 27 جوان الفارط
واضاف انه تم تسجيل 37 حالة ايجابية حاملة للفيروس يوم امس ليبلغ العدد الجملي للمصابين 4898 ولا تزال 858لا حالة حاملة للفيروس، بينما تم تسجيل 466 حالة وفاة بولاية تونس منذ فتح الحدود
كما افاد بن ناصر ان عدد المصابين بكوفيد 19 المقيمين بالمستشفيات الى حدود امس السبت بلغ 367 يتوزعون الى 208 مقيمين بالمستشفيات العمومية و159 مقيم بالمصحات الخاصة
ولفت الى الانخفاض المسجل في عدد الحالات النشيطة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الصحية والالتزام بالتدابير الصحية المتعلقة بارتداء اللثام الواقي والغسل المستمر لليدين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفاقم انتشار الفيروس ،وبالتالي اتساع رقعة الاصابة بكورونا

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn