مدنين: تسجيل 09 اصابات بفيروس “كورونا” المستجد منها 07 اصابات محلية

تراجعت خلال ال24 ساعة الماضية الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية مدنين الى 9 اصابات جديدة منها 7 اصابات محلية بعد حصيلة مرتفعة سجلتها يوم امس ب70 اصابة، في اعلى عدد منذ ظهور الجائحة بالجهة مع تسجيل حالة وفاة، بما يرفع عدد الوفايات الناجمة عن الوباء الى 94 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

وجاءت نتائج 9 عينات ايجابية من جملة 147 عينة وردت عن المخابر التي اشتغلت يوم الاحد لاعتبار ان المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة في عطلته الاسبوعية، لذلك لا يمكن ان تكون هذه النتائج مؤشرا في ذاته لتراجع الاصابات، وفق تقديره.

وتتوزع الاصابات التي منها اصابتين وافدتين من ليبيا بين 3 اصابات بحومة السوق واصابة في كل من مدنين الشمالية وبن قردان وجرجيس وميدون، فيما سجلت الجهة 27 حالة شفاء موزعة بين 8 حالات شفاء بمدنين الشمالية و5 ببن قردان و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون وحالتي شفاء بكل من سيدي مخلوف وحومة السوق وحالة شفاء واحدة في كل من بني خداش واجيم.