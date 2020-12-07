هام: تعديل مواعيد السفرات المسائية للحافلات والمترو..وهذه التفاصيل..

أعلنت شركة النقل بتونس، في بيان لها، عن تعديل مواعيد السفرات المسائية الأخيرة المعتمدة بمختلف شبكات النقل من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء وذلك على النحو التالي :

من الإثنين إلى الجمعة السبت والأحد:

شبكة الحافلات الساعة 18 و30 دق الساعة 17

شبكة المترو الخفيف الساعة 19 الساعة 18

خط ت.ح. م الساعة 18 و30 دق الساعة 17 و30 دق

وبالنسبة للسفرات الصباحية الأولى في اتجاه وسط العاصمة فقد تم الإبقاء على موعدها في حدود الساعة الخامسة و الربع صباحا.

وأكد الشركة على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقل.

وللإشارة، فإنّ هذا التعديل جاء تبعا للقرار الحكومي باستئناف العمل بالتوقيت العادي وبنظام الحصتين بمختلف الإدارات و المنشآت العمومية، انطلاقا من يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020.