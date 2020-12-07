هام: موزّعو الأدوية في اضراب عن العمل لثلاثة أيام بداية من هذا التاريخ

أعلن أمين مال الغرفة الوطنية النقابية للصيادلة والموزعين للأدوية بالجمة أحمد الكراي الدخول في إضراب بداية من يوم غد الثلاثاء 8 ديسمبر لمدة 3 أيام قابلة للتجديد مع تفويض المكتب التنفيذي الوطني لمواصلة المشاورات مع السلط المعنية.

وانتقد الكرّاي في تصريح لموزاييك اخلاف الحكومة بوعودها التي قدّمتها للناشطين في القطاع لحلّ الإشكاليات التي يتخبّط فيها متابعا “العاملين في هذا القطاع مهدّدون بالإفلاس… بين عشية وضحاها أصبحنا مطالبين بأداء جديد سيثقل كاهلنا” معبرا عن استعدادهم لخلاص هذا الآداء الجديد ولكن بشرط توضيح الآليات التي سيتم على أساسها خلاصه.