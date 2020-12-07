أريانة-كوفيد19: تسجيل اجمالي 172 حالة وفاة و3815 اصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة

بلغ اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية أريانة منذ بداية الجائحة 3815 اصابة منها 3740 اصابة محلية و75 اصابة مستوردة، فيما ارتفع عدد الوفايات بالفيروس في الجهة الى نحو 172 حالة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزعت الاصابات المسجلة، حسب ذات التقرير، إلى 2016 اصابة لدى الاناث و1799 اصابة لدى الذكور، في حين يرقد بالمستشفيات جراء الوباء بالجهة 10 مصابين اما عدد حالات الشفاء التام فبلغت الى حد الان 3244 حالة.

يشار الى أن الجهة قد سجلت، منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط، 3716 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منها 3675 اصابة محلية، و41 اصابة مستوردة توزعت بين جنس الاناث بـ1961 اصابة والذكور بـ1755 اصابة، اما عدد حالات الوفاة المسجلة فبلغت 167 اصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس 3150 حالة، وفق ذات التقرير.