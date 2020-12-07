بعد أحداث العنف التي شهدها المجلس: هشام العجبوني يطالب الغنوشي بالاستقالة

حمّل النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 رئيس المجلس راشد الغنوشي مسؤولية ما حدث في البرلمان داعيا اياه الى الاستقلالة.

وجاء في تدوينة نشرها العجبوني اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” : “الإدارة الكارثية والمنحازة لرئيس مجلس نواب الشعب هي التي أدّت إلى هذا الوضع غير المسبوق من العنف اللفظي والمادّي…شخصيا أحمّله كل المسؤولية وأدعوه إلى الإستقالة، لأنه لم يكن يوما رئيس كل أعضاء مجلس نوّاب الشعب، بل تسبب انحيازه في توتير الأجواء داخل قبة البرلمان وفي شعور حلفائه بحماية خاصة منه”.

وأضاف ” يُذكّرونه بشبابه ..المناولة السياسية ..ائتلاف التطرف “.