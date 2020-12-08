ولاية تونس تسجل حالة وفاة جديدة و49 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية تونس، خلال 24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة و49 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ إعادة فتح الحدود 27 جوان المنقضي، الى 4993 إصابة، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وأكد بن ناصر، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ”وات”، وجود 278 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، منها 96 حالة مقيمة في المصحات الخاصة و82 في المستشفيات العمومية.

وأفاد المدير الجهوي للصحة، بتعافي 3691 شخصا من الفيروس، في حين أن عدد الأشخاص الذين مازالوا حاملين للفيروس بلغوا 830 مصابا، مشيرا الى ان التقليص من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى نسبة قد تصل الى 70 بالمائة مرتبط أساسا بالتزام 80 بالمائة من مجموع المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي وارتداد الكمامات.

وشدّد، في هذا السياق، على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي، المتعلق أساسا ارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شأنها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.