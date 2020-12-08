قابس: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران، انه قد تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بقابس الغربية، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 96 حالة.

وبين جبران انه تم إجراء 82 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 33 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار إلى ان هذه الإصابات تتوزع إلى 12 حالة بقابس الجنوبية، و06 حالات بكل من مارث وقابس الغربية، و04 حالات بقابس المدينة، وحالتين بكل من غنوش والحامة وحالة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.

وأوضح ان العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 3483 اصابة، واشار الى أن 3063 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 419 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 135 حالة بقابس الجنوبية و87 حالة بقابس المدينة و66 حالة بالحامة .