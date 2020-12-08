عاجل: تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بالكورونا و1116 اصابة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، قد ارتفع إلى 3668 حالة وفاة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 7 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة، أنه تم بتاريخ 7 ديسمبر 2020، تسجيل 1116 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 4459 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ 80082 شخصا (2284 حالة جديدة)، من بين 105.445 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في ذات البلاغ، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1385 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 277 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 102 من المصابين إلى التنفس الاصطناعي.