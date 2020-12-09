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ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 بالوسط المدرسي الى 3800 حالى الى حدود يوم 7 ديسمبر الجاري

2020/12/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة التربية اليوم الاربعاء أن عدد الاصابات بكوفيد-19 بالوسط المدرسي بلغ 3800 حالة منذ انطلاق السنة الدراسية والى غاية يوم يوم 7 ديسمبر الجاري في حين استقر عدد الوفياة عند 28 حالة

وأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان حالات الشفاء بلغت 2663 حالة اي
بنسبة 70.1 بالمائة توزعت بين 117 حالة شفاء في صفوف التلاميذ و1221 بين المدرسين و249 في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والادارييون والقيمون العامون والقيمون والمرشدجون التطبيقيون و76 في صفوف العملة

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