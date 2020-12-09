منوبة: حالتا وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 51 حالة تعافي

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بكل من طبربة والمرناقية، و33 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية ظهور الوباء، الى 2310 إصابات والوفيات الى بفيروس كورونا ، و167 حالة وفاة، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

في المقابل، أضافت قدور، في تصريح لـ(وات)، أن الجهة سجلت 51 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1428 حالة.

وأضافت، أن عدد حاملي الفيروس بالجهة بلغ في الوقت الحالي 716 شخصا، منهم 713 محل ايواء ذاتي، و03 محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (236 حالة)، طبربة (206 حالة)، والجديدة (75 حالة)، ووادي اللّيل (64 حالة)،والمرناقية (53 حالة) ودوار هيشر (34 حالة) ، والبطان (25 حالة) وبرج العامري (23 حالة).

يذكر أن حالتي الوفاة المسجلة يوم أمس بالجهة، تعلقت بامرأة تبلغ من العمر 80 سنة اصيلة المرناقية، توفيت بالمستشفى العسكري بعد ثبوت اصابتها بفيروس “كورونا”، وبرجل في الـ69 من عمره توفي بمنزله بطبربة.