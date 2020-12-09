المنستير: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية المنستير، مساء أمس الثلاثاء، حالة وفاة إضافية ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في الجهة إلى 152 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وأضاف الببة، في تصريح لـ(وات)، أن مجموع الإصابات تطور بدوره إلى 5926 إصابة، بعد تسجيل 25 إصابة جديدة، في المقابل تعافى من الفيروس 88 مصابا ما رفع عدد حالات التعافي الى 4791 حالة، وذلك منذ مارس الماضي وإلى غاية 8 ديسمبر الجاريز

وشملت الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” المستجد، 9 معتمديات من مجموع 13 معتمدية، وتوزعت إلى 6 إصابات بطبلبة، و4 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بالوردانين، وإصابتين بالمنستير، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة ببنبلة، ومثلها بقصر هلال.

ولا تزال 981 حالة حاملة لفيروس كورونا بالجهة، منها 73 حالة مقيمة بالمستشفيات، و2027 خاضعة للحجر الصحي الذاتي.

وارتفع مجموع الأشخاص الذين استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري إلى 32 ألفا و91 شخصا مقابل 31 ألفا و905 أشخاص بتاريخ 7 ديسمبر الجاري.