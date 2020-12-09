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صفاقس: 8 وفيات و155 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 98 حالة تعافي

2020/12/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الاربعاء، 8 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و155 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 98 حالة تعافي، بعد إخضاع 595 عينة للتحاليل المخبرية، وذلك بحسب ما جاء في البلاغ اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة المتعلق بتحيين الوضع الوبائي بالجهة.

وارتفع، اجمالي الوفيات، وفقا للحالات الجديدة المسجلة، منذ ظهور الجائحة الوبائية، الى 222 حالة وفاة، واجمالي الإصابات الى 7878 حالة خلال ذات الفترة، في المقابل، تعافى من الفيروس، مجموع 6231 شخصا.

ويقيم حاليا 12 مصابا بالفيروس بأقسام العناية المركزة، و51 بقسم “كوفيد-19″، في حين يقيم 31 مريضا بالمصحات الخاصة.

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