بعد حادث سقوط حافلة في حفرة عميقة ببن عروس: معتمد المروج يوضّح

أثبتت المعاينات الأولية التي قامت بها المصالح الفنية المختصّة للانزلاق الأرضي الذي جدّ مساء أمس الثلاثاء بأحد الطرق الفرعية بمنطقة المروج من ولاية بن عروس (مفترق بئر القصعة في اتجاه المروج نعسان)، وأسفر عن سقوط حافلة في حفرة عميقة، أن أسباب الحادث ترجع إلى اهتراء البنية التحتية وتهالك أنبوب شبكة التطهير المارّ من المكان.

وبيّن معتمد المروج، محمد كحلون، في تصريح لـ “وات”، اليوم الأربعاء، أن المعاينات كشفت عن حصول ثقب كبير في أنبوب تصريف مياه التطهير ذي سعة 1400 مم بسبب تهالك الشبكة وتقادمها وتسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة تحت الطريق، الأمر الذي أدّى إلى حصول الانزلاق الأرضي ووقوع الحادث.

وتابع كحلون أن شركة مختصّة انطلقت صباح اليوم في أشغال إصلاح الأنبوب وردم الحفرة وإعادة تعبيد الطريق قبل السماح بإعادة استغلاله .

وأوضح مصدر من ديوان التطهير أن اهتراء الشبكة يعود إلى تقادم استعمالها حيث يعود تاريخ تركيزها الى بداية التسعينات، وهو ما يتطلّب اجراء اعمال صيانة دورية للتفطن للاخلالات واصلاحها في الابان.

وكانت منطقة بئر القصعة شهدت ليلة البارحة حادثة سقوط حافلة مخصصة لنقل العملة في حفرة نجم عنه نقل بعض العمال الى المستشفى بسبب حالة الهلع التي انتابتهم وقد غادر جميعهم المستشفى في نفس الليلة بعد اجراء الفحوص الضرورية عليهم، وفق مصدر طبي من المستشفى .