تطاوين : تسجيل 3 وفيات جدد وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا ألف مصاب

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الاربعاء 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد ضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود اواخر شهر جوان الماضي الى 79 حالة 35 منها في تطاوين الشمالية و18 حالة في غمراسن و14 حالة في تطاوين الجنوبية و4 حالات في بني مهيرة وحالتين في كل من البئر الاحمر وذهيبة ورمادة والصمار, (اضافة الى حالة في مارس الماضي).

اما عن الاصابات المسجلة خلال ذات الفترة بفيروس كورونا فقد تجاوز عددهم الالف بعد ان سجلت الادارة الجهوية للصحة اليوم 42 حالة جديدة تتوزع الى 23 حالة في تطاوين الشمالية و9 حالات في تطاوين الجنوبية و3 حالات في كل من بني مهيرة والصمار وحالتين في رمادة وحالة وحيدة في كل من غمراسن والبئر الاحمر وبذلك يصبح العدد الجملي للاصابات بكوفيد-19 في الجهة منذ اواخر جوان الماضي 1001 اضافة الى 38 حالة مؤكدة في الموجة الاولى (مارس وافريل الماضيين).

ويبلغ عدد الحالات المقيمة في الحجر الصحي الذاتي في منازلها 155 حالة فيما تخضع 17 حالة للعلاج بالمستشفيات تتوزع الى حالة واحدة بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن و6 حالات بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و10 حالات في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.