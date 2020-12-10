نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية القصرين

سجلت، ولاية القصرين، مساء أمس الاربعاء، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” بعد صدور نتائج تحاليل 17 عينة، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة الى اليوم، الى 2808 إصابات.

ووفق آخر تحيين للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، فقد بلغ مجموع 130 حالة وفاة، وذلك إلى حدود يوم أمس.

* ولاية مدنين

سجلت، ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس، الى 98 حالة.

وسجلت الجهة، أيضا، 48 إصابة جديدة بالفيروس، منها حالتان وافدتان من ليبيا، و46 اصابة محلية، بما يرفع عدد الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 2085 إصابة.

وشملت هذه الاصابات، 4 تلاميذ ما يجعل حصيلة الاصابات في صفوفهم ترتفع الى 82 اصابة، بالاضافة الى اصابة اطار تربوي، ليبلغ إجمالي إصابات الاطارات التربوية الى 49 اصابة، الى جانب اصابة عون صحة، لتصل اصابات العاملين في القطاع الصحي، الى 90 إصابة.

وتتوزع الاصابات، التي جاءت من بين نتائج تحليل 310 عينات، بين 11 اصابة بمدنين الجنوبية، و10 اصابات بحومة السوق، و9 اصابات ببن قردان، و8 اصابات بمدنين الشمالية، و3 اصابات بجرجيس، واصابتين (02) بكل من ميدون وسيدي مخلوف، واصابة واحدة (01) ببني خداش.

في المقابل، سجلت الجهة 20 حالة تعافي من الفيروس، توزعت بين 11 حالة بجرجيس، و5 ببن قردان، وحالتي شفاء بحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الشمالية واجيم، وبذلك تطورت حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة بالجهة في شهر مارس الماضي الى 1573 حالة.

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، حالتي وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات والإصابات منذ مارس الفارط إلى 154 حالة وفاة، و5973 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 9 إصابات بالساحلين، و9 بطبلبة، و7 بالمنستير، و4 إصابات بكل من البقالطة، وببنبلة، وقصيبة المديوني، و3 إصابات بالمكنين، وإصابتين (02) بجمال، ومثلهما بزرمدين، وإصابة واحدة (01) بكل من قصر هلال، وبني حسان، الى جانب إصابة غير محددة.

وتطور مجموع حالات الشفاء من فيروس “كورونا” بالجهة إلى 4861 حالة، منها 70 حالة تعافي جديدة.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري 32 ألفا و239 شخصا، في حين تطور عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2067 شخصا، علما وأن الجهة لم تسجل منذ 24 نوفمبر الفارط، إخضاع أي أشخاص للحجر الصحي الاجباري.

* ولاية باجة

سجّلت، ولاية باجة، أمس الاربعاء، حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع اجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس منذ بداية ظهوره، الى 71 حالة وفاة.

وشهد عدد الإصابات بدوره ارتفاعا، على إثر تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة مخبريا منذ انتشار الوباء بالجهة، 2394 إصابة.

وتوزعت هذه الإصابات، الى 4 إصابات بباجة المدينة، واصابتين (02) بنفزة، واصابتين (02) بتستور، واصابة (01) بتبرسق.

في المقابل، ارتفعت نسبة التعافي من فيروس “كورونا” الى 86 فاصل 29 بالمائة، بعد بلوغ عدد المتعافين حتى يوم أمس الاربعاء، 2066 متعاف.