منوبة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و10 اصابات جديدة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد إلى جانب رصد 10 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 169 حالة وفاة، وعددالإصابات إلى 2320 اصابة، مقابل 1428 حالة شفاء، وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور .

وبيّنت قدور، في تصريح لـوات” أنّ عدد الحالات النشيطة يبلغ حاليا 724حالة منها 721 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي و 3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (240 حالة )، وطبربة (207 حالة)، والجديدة (75 حالة)، ووادي الليل (65 حالة)، والمرناقية (55 حالة)، ودوار هيشر (34 حالة)، والبطان (25 حالة)، وبرج العامري (23 حالة)

يذكر أن حالتي الوفاة المسجلتان أمس ،تتعلق بمسنة تبلغ من العمر 82 عاما اصيلة وادي الليل، توفيت بمستشفى شارل نيكول بعد ثبوت اصابتها بالفيروس، وبمسن بالغ من العمر 61 عاما اصيل المرناقية، توفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد إخضاعه لاختبار “كوفيد 19” وثبوت إصابته بالوباء.

ن ع