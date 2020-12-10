عائلات شهداء وجرحى الثّورة ينفّذون وقفة احتجاجية في محيط البرلمان

نفّذت عائلات شهداء وجرحى الثّورة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية في محيط مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بالتسريع في نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية وتفعيل كلّ النتائج المنبثقة عن أعمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية.

واشارت لمياء الفرحاني رئيسة جمعية اوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة، الى إن الوقفة الاحتجاجية تاتي لتصحيح مسار الثورة وليست من اجل تحقيق المطالب المادّية والمعنويّة، قائلة ان “كل ّ محاولات الانقلاب على الثورة مرفوضة “داعية الى “تصحيح المسار وتحقيق أهداف الثورة المتمثّلة في العدالة الاجتماعية والتشغيل والكرامة الوطنية”.

يذكر ان رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني،اعلن خلال ندوة صحفية اول امس الثلاثاء أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تقريبا جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة ونشرها بالرائد الرسمي، وذلك بعد المزج بين القائمتين الصادرتين عن هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والتثبت من استجابة كل الأسماء الواردة فيها للشروط القانونية لتسمية شهيد أو جريح ثورة.

وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة نشرت يوم 8 أكتوبر 2019 القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ، وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.