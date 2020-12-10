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عاجل: وزير التجارة يكشف حقيقة الزيادة في أسعار المواد الغذائيّة مع بداية 2021

2020/12/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد وزير التجارة محمد بوسعيد، أنّه لا مجال للزيادة في أسعار المواد الاساسية خلال السنة القادمة.

وأوضّح الوزير، لدى حضوره في إذاعة “شمس اف ام”، أنّ ترشيد نفقات الدعم لا يعني الزيادة في أسعار المواد الاساسية، مبيّنا أنّ التخفيض في نفقات الدعم بقيمة 300 مليون دينار كما أقره قانون المالية للسنة القادمة سيكون بمزيد مراقبة مسالك التوزيع والتركيز على توجيه المواد المدعمة الى مستحقيه وخاصة بالنسبة للعائلات.

كما أكّد أنّ رقمنة منظومة الدعم لن يكون كافيا ولا بد من تظافر كل الوسائل الضرورية لمحاصرة توزيع المواد المدعمة وتوجيهها لمستحقيها.

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