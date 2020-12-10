توننداكس” يقفل معاملات الخميس متراجعا بنسبة 0.07 بالمائة “

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات، حصة الخميس، في المنطقة الحمراء منهية بذلك النسق التصاعدي المسجل خلال ست حصص متتالية، اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.07 بالمائة في حدود النقطة 6888.59 وسط حجم تداول ب 4.5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة”التونسية للأوراق المالية”

وبخصوص أداء الأسهم، واصل سهم مجموعة “تواصل” القابضة منحاه التصاعدي بحجم تداول بلغ 48 الف دينار بعد ان تطور بنسبة 4.6 بالمائة وبسعر تداول ب0.4500 دينار

وارتقى سهم التجاري بنك بنسبة 3.3 بالمائة وسعر 27.900دينار مع تحقيق بحجم تداول في حدود 103 ألف دينار

في المقابل تصدر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة التراجعات بنسبة 4.7 بالمائة بقيمة 0.810 ديناروحجم تداول في حدود 4 الاف دينار فيما خسر سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي نسبة 3.9 بالمائة و0.980 دينار

واستقطب سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة اهتمام المستثمرين ليسجل تطورا بنسبة 0.9 بالمائة وينهي بسعر تداول في حدود 2.290 دينار