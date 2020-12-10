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41 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و958 إصابة جديدة يوم 9 ديسمبر 2020

2020/12/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، يوم 9 ديسمبر الجاري، 41 حالة وفاة جراء كوفيد ـ19 و 958 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد مساء اليوم الخميس أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي إلى 3758 حالة وفاة و 107.814 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 989 حالة تمثالت، في التاريخ ذاته، إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين تماما 82.193 متعافيا .
ويتم حاليا، حسب بلاغ وزارة الصحة، التكفل بـ 1320مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 273 مصابا يقيمون
بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 97 مصاب منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضي .

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