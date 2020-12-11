نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية باجة

ارتفع عدد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة الى 72 شخصا بعد وفاة امراة عمرها 77 سنة من معتمدية قبلاط، كما تم تسجيل 29 اصابة جديدة بالفيروس منها 24 اصابة بتبرسق، اصابتان (02) بباجة المدينة واصابتان (02) بتستور واصابة (01) بعمدون ليصل عدد الاصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2423 شخصا

وارتفعت نسبة الشفاء من فيروس “كورونا” بباجة الى اكثر من 85 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 2066 شخصا

* ولاية قابس

تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” بالحامة من ولاية قابس، ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 99 حالة

كما تم تسجيل 45 اصابة جديدة بالفيروس تتوزع الى 12 حالة بالحامة و11 حالة بقابس المدينة و09 حالات بقابس الجنوبية و06 حالات بمارث و03 حالات بقابس الغربية واصابتين (02) بغنوش واصابة واحدة بكل من المطوية ومطماطة الجديدة، ليبلغ العدد الجملي للاصابات 3606 اصابات

* ولاية سوسة

تم بولاية سوسة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 255 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، كما تم تسجيل 81 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة الى 8047 إصابة

وتم تسجيل 10 إصابات في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات في صفوف هذا السلك الى 489 اصابة.

* ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس حالتي وفاة و170 إصابة جديدة، و94 حالة شفاء، بفيروس “كورونا” المستجد، في حين بلغ اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء 225 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 8186 حالة، وعدد المتعافين منه 6386 شخصا