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عاجل: عياض اللومي يطالب باعدام كل من يطالب بحل البرلمان

2020/12/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة


دعا عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عیاض اللومي إلى تطبیق الفصل 72 من المجلة الجنائیة ( الإعدام) على كل من یدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق.

وقال عیاض اللومي في تدوینة “أنا اقترح تطبیق الفصل 72 من المجلة الجنائیة على كل من تخول له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق، كما أنني (وعلى عكس الفاشسیتیین) اطالب بمحاكمة عادلة لكل ھؤلاء الانقلابیین”.

وینص الفصل 72 من المجلة الجنائیة على أنه ” یعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبدیل ھیئة الدولة أو حمل السكان على مھاجمة بعضھم بعضا بالسلاح وإثارة الھرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

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