مختار بن نصر يعلّق على الأخبار المتداولة بخصوص التحضير لانقلاب عسكري

أكّد العميد المتقاعد من الجيش الوطني والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مختار بن نصر، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، أنّ ”كل ما يروّج عن المؤسسة العسكرية هذه الأيام مجرّد أراجيف”.

وشدد بن نصر، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الجيش التونسي هو ”جيش جمهوري” وسبق وأن ”حمى الشعب والثورة في أحلك الأيام ووقف بحزم لحماية التجربة الديمقراطية الناشئة”.

وأشار بن نصر، إلى المؤسسة العسكرية، سارعت خلال الشروع في إعداد دستور 2014، ”بمراسلة المجلس الوطني التأسيسي لتضمين بعض المبادئ بالدستور الجديد وبعد نقاش مضن تم تضمين تلك المبادئ”، مضيفا ”وهو ساهر اليوم وغدا على احترامها؛ جيش جمهوري؛ محايد تماما مع ضبط مهامه دستوريا؛ خضوعه للسلطة المدنية، وللرقابة الديمقراطية”.

وتابع قائلا: ”ظل جيشنا يعمل في صمت على أكثر من واجهة، حمى الامتحانات والانتخابات وساهم في حماية ونقل صابة القمح والزيتون والتمور وحمى المؤسسات والوزارات ولا زال الي اليوم يقارع الإرهاب والتهريب و يحمي عديد النقاط الاستراتجية والحساسة في كامل البلاد”.

وخلص العميد بن نصر، إلى القول: ”كل من يتحدث عن الجيش الانقلابي نقول له إن عصر الانقلابات ولى وانتهى وبقيت في بعض الأذهان ممن لم يقوموا بالواجب العسكري ولم يفتحوا كتابا للتعرف على المؤسسة العسكرية التونسية.أفكار فاتها الوقت و…(ان افدح الاخطاء القناعات التي تجاوزها الزمن)”.