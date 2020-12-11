المنستير-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير منذ مارس المنقضي وإلى غاية مساء أمس الخميس إلى 155 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وبلغ مجموع الإصابات 6017 إصابة منها 44 إصابة جديدة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، في تصريح لـ”وات”.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق ذات المصد،ر إلى 14 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بجمال، و4 بالمكنين، وإصابتين مكانهما غير محدد.

وتماثلت للشفاء، خلال ذات الفترة، 4934 حالة، من بينها 73 حالة تعافي جديدة، واستكمل 32 ألفا و631 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري، في حين مازالت 928 حالة نشطة حاملة للفيروس بالجهة، و1851 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، حسب المدير الجهوي للصحة.