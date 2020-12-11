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وزارة الفلاحة تعتزم توريد 60 ألف طن من الأمونيتر

2020/12/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الفلاحة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 أنه تقرر توريد 60 ألف طن من مادّة الأمونيتر على 3 دفعات خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 نظرا لتراجع الإنتاج المحلّي من مادّة الأمونيترات الزّراعي.

هذا و قد أكد البلاغ أنه تمّ توزيع الشّحنة الأولى المقدرة ب6 آلاف طن على الشّركات التّعاونيّة المركزيّة ومجمّعي الحبوب التّي لها مراكز توزيع متواجدة بأغلب جهات إنتاج الزّراعات الكبرى.

كما ستواصل اللّجنة الفنيّة المكلّفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائيّة توزيع الدّفعات المقبلة بالطّريقة التّي تضمن تقريب الخدمة من المنتج وتفادي كلّ أشكال الإحتكار وارتفاع الأسعار مع تعهّد الموزّعين باحترام الأسعار ومدّ الوزارة بقائمة اسميّة وعدد بطاقات التّعريف للمنتفعين حسب نص البلاغ.

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