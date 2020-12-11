توزر: غلق مؤقت للمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بعد تسجيل مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا لدى تلاميذ وأساتذة

تقرر غلق معهد أبو القاسم الشابي بتوزر بصفة مؤقتة لمدة عشرة أيام من يوم 11 ديسمبر الى غاية 20 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنته إدارة المعهد على صفحتها الرسمية بعد تسجيل مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف تلاميذ وأحد الأساتذة.

ويهدف هذا الاجراء الذي تم اتخاذه بعد التشاور مع السلط الجهوية ووزارة التربية الى كسر حلقة العدوى وتطهير وتعقيم المؤسسة وتم اتخاذ قرار تأجيل الامتحانات لتستأنف بداية من 21 من هذا الشهر فيما يؤجل بقية الامتحانات المبرمجة لأيام 21 و22 و23 ديسمبر الى ما بعد عطلة الشتاء.

وكانت المؤسسة التربوية سجلت مجموع 16 إصابة بفيروس كورونا أغلبها لدى التلاميذ وفق ما ذكره لـ”وات”، مدير المعهد حمزة العثماني موضحا أن 14 إصابة سجلت في القسم ذاته.