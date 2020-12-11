رئيس الحكومة يتحادث مع وفد رفيع المستوى من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير

تحادث رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الجمعة، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع وفد رفيع المستوى من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير. وشدد رئيس الحكومة، على دعم الحكومة للمشاريع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكدت رئيسة المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوديل رينو باسو، على دعمها لتونس وحكومتها من أجل انجاز مشاريع اقتصادية هامة في مختلف جهات الجمهورية حتى ينتفع منها مباشرة المواطنون والمؤسسات الاقتصادية.

وتم الاتفاق بهذه المناسبة على تسريع نسق انجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة بين تونس وشركائها.