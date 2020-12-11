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منوبة : تسجيل 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

2020/12/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة اليوم الجمعة، 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالتي وفاة الامس ، وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.
وبيّنت قدور أنّ عدد حالات الاصابة ارتفع الى 757حالة ) ، منهم 754 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .
وتتوزّع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (242حالة ) طبربة (232 حالة)، والجديدة (76 حالة ) ، ووادي الليل (67 حالة) والمرناقية (55 حالة ) ودوار هيشر (34 حالة ) ، والبطان (28 حالة ) وبرج العامري (23 حالة).
يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2355 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 حالة وفاة ، و 1428حالة شفاء.

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