مدنين: حالتا وفاة و65 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع اجمالي الوفيات بفيروس “كورونا” بولاية مدنين، الى 100 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس، وذلك بتسجيل حالتي وفاة، خلال ال24 ساعة الماضية، لمصابين تتراوح اعمارهما بين 63 و66 سنة، وفق ما ذكره ل(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وسجلت الجهة، ايضا، من بين 473 عينة خضعت للتحليل، 68 اصابة جديدة بالفيروس، 3 منها وافدة من ليبيا و65 اصابة محلية، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الفيروس الى 2207 اصابات.

وشملت هذه الاصابات، 4 اعوان صحة يعملون بنفس القسم، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة في القطاع الصحي الى 98 اصابة، الى جانب تسجيل اصابة تلميذ، ما رفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 84 اصابة.

اما جغرافيا، فقد عاد الفيروس الى الانتشار بجربة حومة السوق أين سجلت 18 اصابة جديدة، وجرجيس بعدد 15 اصابة، مع تواصل تزايد الاصابات بمدنين ب20 اصابة، و 10 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية، و 8 ببن قردان، واصابتين في سيدي مخلوف، واصابة واحدة في كل من ميدون واجيم.

وجاءت من بين نتائج العينات. 37 حالة شفاء ارتفع على إثرها العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الجائحة، الى 1666 حالة.

وتوزعت هذه الحالات، بين 10 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و7 بحومة السوق، و6 حالات بكل من بن قردان وجرجيس، و4 بمدنين الجنوبية، وحالتي شفاء بميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوف واجيم.