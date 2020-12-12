أريانة: برمجة ألف تحليل سريع للتقصي حول فيروس “كورونا” واستقرار نسبي للوضع الوبائي

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بأريانة، رضا البوهالي، اليوم السبت، بأنه تم الانطلاق في حملات التقصي حول فيروس كورونا بمختلف معتمديات الجهة، عبر برمجة إجراء ألف تحليل سريع للكشف عن اصابات محتملة بالفيروس لدى أشخاص لا يحملون أية أعراض، الى جانب مزيد التوقي من الوباء والحد من انتشاره ولاسيما بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي هذا الصدد، بيّن ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، أنه انتظمت، اليوم السبت، بمنطقة النصر بأريانة، حملة تقصي عن الفيروس باعتماد نحو 100 تحليل سريع لفائدة المواطنين الراغبين في اجرائه بصفة طوعية ومجانية، مشيرا الى ان المصالح الجهوية للصحة قامت خلال الايام الفارطة بنحو 225 تحليلا سريعا بمنطقة التضامن، أسفرت عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، من ضمنها عائلتان تضم الاولى 7 حالات ايجابية والثانية 5 حالات.

وأضاف، أنه تم ايضا، اجراء 165 تحليلا سريعا بمنطقة قلعة الاندلس، كشف عن تسجيل 15 اصابة بالفيروس، الى جانب تسجيل 6 اصابات من جملة 75 تحليلا سريعا تمت بمنطقة رواد، واصابة واحدة (01) بمنطقة المنيهلة، و3 اصابات بأريانة المدينة، وذلك من جملة 176 تحليلا سريعا، في حين لم تسجل سكرة وسيدي ثابت اية اصابات بالفيروس.

ولاحظ مدير الصحة الوقائية بأريانة، بالمناسبة، أن الوضع الوبائي بالجهة يشهد استقرار، بعد ان سجلت أريانة أعلى نسب من حيث الإصابات خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الفارطين، لافتا الى تعافي 3318 شخصا من الفيروس، وتراجع استغلال أسرة الانعاش والاكسجين بكل من مستشفى عبد الرحمان مامي والمركز الصحي بالمنزه السادس الى اقل من 50 بالمائة.

يشار الى ان عدد الحالات الحاملة للفيروس بالجهة، بلغت الى حدود يوم 10 ديسمبر الجاري، 418 حالة من جملة 3912 اصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد المتاعفين من الفيروس 3318 شخصا. وقدر اجمالي الوفيات بالفيروس المسجلة بالجهة منذ انتشار الجائحة، بـ176 حالة وفاة وذلك بمعدل أعمار تناهز الـ70 سنة.