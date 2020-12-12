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الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تفحص لقاحات فيروس كورونا

2020/12/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, متفرقات

ذكرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( وادا ) إنها تقوم بفحص لقاحات فيروس كورونا بحثا عن احتمالية وجود مواد محظورة لإيضاح المستقبل للرياضيين.
وذكرت ” وادا ” في بيان بينما “لا يوجد سبب للاعتقاد أن مثل هذه اللقاحات ستخالف قواعد مكافحة المنشطات ” فإنها ستضمن عدم تعرض الرياضيين للخطر.
وأضافت ” وادا “: “يمكن للرياضيين أن يكونوا واثقين بأن وادا ستواصل فحص كل المعلومات المتاحة وستقدم لهم النصيحة وللأعضاء الآخرين في هيئات مكافحة المنشطات في حال وجود مشكلة في أحد مكونات اللقاح”.
وأضافت: “بإمكانهم أن يطمئنوا أنه في حال احتمال تسبب اللقاح بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات بموجب الميثاق العالمي ل مكافحة المنشطات ، فإن إشراف وادا على النتائج اللاحقة ستضمن عدم التعارض بين اللقاحات ومبادئ مكافحة المنشطات “.
وذكرت ” وادا ” أنها في تواصل مع شركات أدوية متعددة تنتج اللقاحات من أجل معرفة المكونات الخاصة باللقاحات.

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