المهدية :7 وفيات و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أغلبها في بومرداس

سجلت ولاية المهدية، السبت، 7 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 75 إصابة جديدة وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ75 عينة.

وتوزعت الوفيات، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 بقصور الساف (مواطنة تبلغ من العمر 61 ومواطن سنه 80 وآخر 69 سنة) وحالة وفاة بأولاد الشامخ لمواطن بلغ من العمر 59 سنة.

وسجلت السواسي حالة وفاة مواطنة ناهز عمرها 81 عاما وتوفيت بدائرة المهدية مواطنة عن عمر لم يتجاوز 57 سنة إلى جانب مواطن أصيل الجم عن سن عادلت 73 سنة.

ورصد أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليومية بالدائرة الصحية ببومرداس التي سجلت 47 إصابة، وهي الأعلى من بداية الجائححة.

وسجلت المهدية 11 إصابة والجم 10 إصابات مقابل إصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ والسواسي وإصابة واحدة بالشابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالجهة، منذ بداية الجائحة، 2373 منها 71 حالة وفاة و1727 حالة شفاء مقابل 575 حالة نشطة (حاملة للفيروس).