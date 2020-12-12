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غلق الطريق المحلية رقم 719 الرابطة بين برقو والدريجة علي مستوى عين بو سعدية من ولاية سليانة

2020/12/12 أخبار, المصدر, مجتمع

افادت وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية، السبت، انه تم غلق الطريق المحلية رقم 719 الرابطة بين برقو والدريجة على مستوى منطقة عين بوسعدية (ولاية سليانة)، وذلك الي غاية 11جانفي 2021

ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من منطقة الدريجة والراغبين في الدخول إلى منطقة عين بوسعدية العبور عبر الطريق الجهوية رقم 171 الرابطة بين برقو والوسلاتية ثم عبر الطريق المحلية 719 مرورا بمنطقة عين زكار

وافادت الوزارة ان غلق الطريق بين برقو والدريجة على مستوى منطقة عين بوسعدية، ياتي في اطار انجاز أشغال الحفريات الجارية بمنطقة عين بوسعدية من ولاية سليانة

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