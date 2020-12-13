انخفاض في درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية

يتسم الطقس الاحد 13 ديسمبر 2020 بنزول الأمطار المتفرقة والرعدية احيانا تبقى مستواصلة بالمناطق الساحلية الشمالية و بجهة الساحل فيما تشهد بقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي انخفاضا في الحرارة لتتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال وتكون في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 15 و20 ببقية الجهات.

وتهب الرياح القوية متواصلة وتصل سرعتها إلى 70 كلم/س بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات فيما يكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان.

واكد المعهد ان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.