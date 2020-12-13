تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية توزر

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة في ولاية توزر الى 1830 إصابة، وذلك بعد ورود نتائج 106 تحاليل مخبرية مساء أمس السبت من بينها 17حالة ايجابية توزعت الى 11 اصابة في توزر المدينة و6 في تمغزة.

هذا ويتواصل إيواء 4 من حاملي الفيروس في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر وقرابة 15 شخصا في أقسام “كوفيد 19” بين المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بنفطة ودقاش.

ولاية قابس

سجلت ولاية قابس خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بكل من وذرف وقابس المدينة، فضلا عن رصد 92 حالة إصابة جديدة من جملة 220 عيّنة تحليل، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 3754 اصابة منها 103 حالة وفاة، فيما تجاوز 3214 مصابا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

هذا وتتوزع الاصابات الجديدة الى 32 اصابة بقابس الجنوبية، و25 اصابة بمارث، و16 اصابة بقابس المدينة، و13 اصابة بالحامة، و03 اصابات بوذرف، واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة، وقابس الغربية، وغنوش.

كما توجد في ولاية قابس حاليا 538 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 165 حالة بقابس الجنوبية و102 حالات بقابس المدينة و81 حالة بالحامة و78 بمارث.

ولاية باجة

سجّلت ولاية باجة، أمس السبت، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و28 إصابة جديدة تتوزع على باجة بـ12 اصابة، ومجاز الباب بـ9 اصابات، ونفزة بـ3 اصابات، وتستور بـ2 اصابات، وتبرسق بإصابة واحدة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 2501 حالة إصابة منها 73 حالة وفاة، و2134 حالة شفاء(اكثر من 85 بالمائة من المصابين)

بن عروس

سجلت ولاية بن عروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 48 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و32 حالة شفاء، و3 وفايات جديدة ارتفع معها إجمالي عدد حالات الوفاة بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 165 حالة وفاة، في المقابل تراجع إجمالي الحالات النشيطة، التي مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد إلى 196 حالة

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الأحد، 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 217 عينة تحليل، توزّعت حسب الدوائر الصحية، إلى 19 بالمهدية و12 بالشابة، و10 بالجم، و7 بقصور الساف، و6 بالسواسي، إلى جانب إصابة واحدة ببومرداس.

وبلغ إجمالي الإصابات في الجهة، منذ بداية الجائحة، 2428 حالة منها 71 حالة وفاة و594 حالة نشطة (حاملة للفيروس) و1763 حالة شفاء بعد تسجيل 36 حالة تعاف جديدة.

ويقيم حاليا 31 شخصا من بين المصابين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، منهم 12 بقسم الإنعاش، و16 يتلقون الأوكسجين بوحدة كوفيد 19، و3 بالقسم الاستعجالي.

ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، 22 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج العينات التي وردت، مساء أمس السبت، على الادارة الجهوية للصحة من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة في حدود 93 حالة وفاة (واحدة فقط قبل فتح الحدود في شهر جوان الفارط) مقابل ارتفاع اجمالي حالات الإصابة الى 2535 حالة (منها 2424 حالة منذ اعادة فتح الحدود).

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجلة اليوم على معتمدية قبلي الشمالية بـ 10 اصابات، و3 اصابات بمعتمدية قبلي الجنوبية، في حين تم تسجيل 5 اصابات بمعتمدية دوز الشمالية، واصابتين بمعتمدية دوز الجنوبية ومثلها بمعتمدية سوق الاحد.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن رصد 52 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيط بالجهة الى 816 حالة، منها 813 حالة يخضع أصحابها حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

هذا وقد تم تسجيل 27 حالة من بين الحالات الجديدة في معتمدية طبربة، فيما تتوزع بقية الحالات على معتمديات منوبة، ووادي الليل، والمرناقية، والبطان.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2416 اصابة بفيروس كورونا منها 173 حالة وفاة، و 1428 حالة شفاء.