الرابطة المحترفة 1/الدفعة 2/ الجولة 2 : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد :

الاحد 13 ديسمبر

في المنستير

الاتحاد المنستيري 0

الترجي الرياضي 1 / حمدو الهوني د72

في تطاوين

اتحاد تطاوين 0

النادي الصفاقسي 0

في باردو

الملعب التونسي 2/ بلال ايت مالك د19 / عصام بن خميس د28

النادي البنزرتي 0

السبت 12 ديسمبر

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52)

مستقبل سليمان 0

في المنزه

النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60

مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62)

نجم المتلوي 0

تعين مباراة الاولمبي الباجي والفريق الصاعد الى الرابطة 1 لاحقا.

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 6 2 2 0 0 4 1

2- مستقبل الرجيش 4 2 1 1 0 3 1

– اتحاد بن قردان 4 2 1 1 0 2 0

– النادي الصفاقسي 4 2 1 1 0 2 1

– الترجي الرياضي 4 2 1 1 0 3 2

– الملعب التونسي 4 2 1 1 0 4 2

7- الاولمبي الباجي 1 1 0 1 0 2 2

– النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

مستقبل سليمان 1 2 0 1 1 2 4

نجم المتلوي 1 2 0 1 1 0 2

اتحاد تطاوين 1 2 0 1 1 0 2

12- (غير معلوم) 0 0 0 0 0 0 0

الاتحاد المنستيري 0 2 0 0 2 1 3

النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 1 4