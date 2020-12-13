الرابطة المحترفة 1/الدفعة 2/ الجولة 2 : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد :
الاحد 13 ديسمبر
في المنستير
الاتحاد المنستيري 0
الترجي الرياضي 1 / حمدو الهوني د72
في تطاوين
اتحاد تطاوين 0
النادي الصفاقسي 0
في باردو
الملعب التونسي 2/ بلال ايت مالك د19 / عصام بن خميس د28
النادي البنزرتي 0
السبت 12 ديسمبر
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52)
مستقبل سليمان 0
في المنزه
النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60
مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62)
نجم المتلوي 0
تعين مباراة الاولمبي الباجي والفريق الصاعد الى الرابطة 1 لاحقا.
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 6 2 2 0 0 4 1
2- مستقبل الرجيش 4 2 1 1 0 3 1
– اتحاد بن قردان 4 2 1 1 0 2 0
– النادي الصفاقسي 4 2 1 1 0 2 1
– الترجي الرياضي 4 2 1 1 0 3 2
– الملعب التونسي 4 2 1 1 0 4 2
7- الاولمبي الباجي 1 1 0 1 0 2 2
– النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1
مستقبل سليمان 1 2 0 1 1 2 4
نجم المتلوي 1 2 0 1 1 0 2
اتحاد تطاوين 1 2 0 1 1 0 2
12- (غير معلوم) 0 0 0 0 0 0 0
الاتحاد المنستيري 0 2 0 0 2 1 3
النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 1 4