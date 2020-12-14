بنزرت: وقفة احتجاجية لعدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك للمطالبة بتصحيح المسار المهني

نفذ عدد من الأمنيين المنضوين تحت لواء النقابة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت والتنسيقية الجهوية لقوات الامن الداخلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر إدارة إقليم الحرس الوطني ببنزرت للمطالبة بضرورة تصحيح المسار المهني لقوات الامن الداخلي و التمسك بإعادة ترتيب المسار المهني لجميع الهيئات دون استثناء او تمييز بين جميع الاسلاك.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام الجهوي لتقابة الحرس الوطني ببنزرت، بشير البجاوي، في تصريح لـ”وات”، “إن تصحيح المسار المهني للاعوان يعتبر المطلب الأساسي لكل المشاركين في الوقفة، وذلك من خلال اعتماد 17 سنة لهيئة ضباط الصف برتبة ملازم، و18 سنة برتبة ملازم اول، و21 سنة لهيئة الرقباء”.

وأكد أن ان التدرج المهني للاعوان بات ينجز بطريقة فوضوية وعشوائية ولا يحتكم للقانون الأساسي، داعيا إلى التسريع بإصدار القانون الأساسي المعطل منذ سنة 2011، وفق تعبيره.

واعتبر ان هذه المطالب ليست بمطالب مالية بقدر ما هي مطالب معنوية وحق مكتسب للجميع، ملاحظا ان هذه الوقفة الاحتجاجية الجهوية ستتلوها وقفات احتجاجية امام وزارة الداخلية او رئاسة الحكومة، على حدّ قوله.