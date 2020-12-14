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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

2020/12/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية بنزرت// أوتيك 1 / منزل بورقيبة 1 / غزالة 7 / بنزرت المحطة 3 / تينجة 1 / بنزرت المدينة 1 /

//ولاية الكاف// السرس 2 / الدهماني 1 / الجريصة 1 / الكاف المحطة 2 / القصور 2 / ساقية سيدي يوسف 2 / الكاف المدينة 2 / k13 3

//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 /

//ولاية نابل بوعرقوب 1 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / قربة 1 / الميدة 3 / قرمبالية 3 / الهوارية 1 / قليبية 3 / بني خلاد 1 / نابل 1 / سليمان 2 /

//ولاية سوسة// النفيضة 1 /

//ولاية باجة// باجة المحطة 2 / تيبار 2 / سد كساب 2 / باجة المدينة 2 /

//ولاية القصرين// تالة 6 /

//ولاية بن عروس// مرناق 1 / الخليدية 1 / بومهل 1 / بن عروس 2 / حمام الانف 3 / المحمدية 20 / بئر الباي 1 /

//ولاية جندوبة// عين دراهم 3 / وادي مليز 1 / بني مطير 3 / غار الدماء 2 / سد بوهرتمة 3 /

//ولاية سليانة// قعفور 2 / سيدي بورويس 2 / الروحية 6 /سليانة المحطة 3 / كسرى 3 / سليانة المدينة 1 /

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